‘Explosief’ in Almere blijkt knutselwerkje

Het ‘explosief’ waardoor een deel van het centrum van Almere werd afgezet en een aantal bedrijven en huizen moest worden ontruimd, blijkt een knutselwerkje te zijn dat eerder op de dag was gemaakt tijdens een educatief programma in cultureel centrum KAF. Dat zegt de projectleider bij KAF, Lisa van Doorn.

Voor dat programma Space Waste Lab van Daan Roosegaarde, hadden basisschoolleerlingen vrijdagochtend een zogenoemd ‘bat sign’ gemaakt. Dat ding is gemaakt van een kartonnen koker, met draadjes die naar een batterij leiden, die weer een lampje laten branden. ,,Het is lastig te achterhalen hoe het op straat is terecht gekomen. Wellicht dat het uit een tas van een van de kinderen is gevallen. We betreuren het heel erg dat er zoveel commotie over is ontstaan. Toen we zagen wat het voorwerp was, hebben we direct de politie gebeld.”

Een aantal panden en woningen werd ontruimd na de vondst van het verdachte pakketje. Het filiaal van de Hema en de bovengelegen appartementen moesten worden ontruimd. Mensen die uit hun huis moesten, werden opgevangen in het gemeentehuis van Almere. Ook het gerechtsgebouw in Almere werd tijdelijk gesloten. Bezoekers mochten ook de hoofdingang van het Flevoziekenhuis niet gebruiken.