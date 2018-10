Vier jaar cel en tbs voor jarenlang misbruik

De rechtbank in Den Bosch heeft een 76-jarige man uit Lierop veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs wegens jarenlang seksueel misbruik van een verstandelijk gehandicapt meisje. Volgens de rechtbank is ook bewezen dat hij in 2012 een ander meisje (9) heeft misbruikt. De man was eerder veroordeeld voor seksueel misbruik van een kind.

Het misbruik van het verstandelijk gehandicapte meisje begon toen de moeder van het kind in 2002 onderdak bood aan de man. In 2003 verhuisde hij naar een caravan op een camping. Daar werd het meisje gedwongen tot seks. Het misbruik duurde voort tot 2012.

De rechtbank hekelt het feit dat de man het in hem gestelde vertrouwen zo ernstig heeft geschonden. Beide slachtoffers kampen nog met de psychische gevolgen van hetgeen hun is aangedaan. De man moet hun een schadevergoeding betalen van ruim 20.000 euro.