Hotel in Kamperland ontruimd vanwege brand

In het Zeeuwse Kamperland woedt een brand in de sauna van hotel De Kamperduinen aan de Patrijzenlaan. Het pand is ontruimd en ruim 170 mensen staan buiten. Niemand is gewond geraakt.

De brand is beperkt gebleven tot het saunacomplex en is inmiddels onder controle, al is het sein brand meester nog niet gegeven. De hotelgasten die buiten zijn opgevangen, krijgen dekens aangereikt.

De brandweer meldt dat er veel rook vrijkomt en waarschuwt mensen om uit de rook te blijven. In heel het hotel worden metingen verricht in verband met de rookverspreiding.

Uit voorzorg schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Drie brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand werd via een automatische brandmelder ontdekt.