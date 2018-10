Asscher: Kok was toonbeeld van integriteit

Oud-premier Wim Kok die zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleed was een ,,toonbeeld van integriteit. Gedreven, gezagsvol, loyaal, ongelofelijk betrokken”. Dat zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in reactie op diens overlijden.

,,In 1994 mocht ik voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. Wim Kok werd met de PvdA de grootste – het begin van acht jaar premierschap. Hij was een man die onvoorstelbaar hard kon werken ten behoeve van anderen. Ook na zijn afscheid uit de politiek bleef hij zeer betrokken. We gedenken Wim Kok met grote dankbaarheid en groot respect en wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn overige familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies”, aldus Asscher.

Het bestuur van de PvdA noemt Kok ,,een strijder, een sociaaldemocraat in hart en nieren, een premier van alle Nederlanders. We hebben veel aan Wim te danken. Hij was intens betrokken bij de mensen die hij vertegenwoordigde en tot het laatst bij de samenleving en zijn Partij van de Arbeid. Met het overlijden van Wim verliezen we een groots staatsman, een integer en mooi mens.”