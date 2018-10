De brandweer heeft de bewoners van een appartementencomplex in de Schoolstraat in Didam geëvacueerd naar aanleiding van een grote brand in het gebouw. Het is nog onbekend of bij de brand die rond 02.00 uur uitbrak gewonden zijn gevallen.

De veiligheidsregio maakte rond 02.30 uur bekend dat er nog een bewoner in het gebouw aanwezig was. Met een hoogwerker heeft de brandweer de bewoners uit het gebouw gehaald. Rond 03.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.