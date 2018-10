Beste dj ter wereld bekendgemaakt op ADE

Het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat zaterdag de vierde dag in, met ’s avonds de bekendmaking wie zich de beste dj van de wereld mag noemen.

Tijdens AMF, het grootste evenement van het ADE, onthult het Britse tijdschrift DJ Mag de Top 100 van beste dj’s wereldwijd. Vorig jaar stond Martin Garrix voor het tweede jaar op rij op nummer 1. Het was voor de twaalfde keer dat een Nederlander de lijst aanvoerde. De Belgische dj’s Dimitri Vegas & Like Mike stonden in 2017 op de tweede plaats, terwijl Armin van Buuren de derde plek bekleedde.

ADE-bezoekers die ook overdag willen feesten kunnen zaterdag terecht op het Dockyard Festival met onder meer Sven Väth, op het Mystic Garden Festival met Dave Clarke of bij Awakenings x Joris Voorn & Friends in de Gashouder.

Ook ’s avonds staat er verspreid door heel Amsterdam een keur aan de beste nationale en internationale dj’s, zoals David Guetta, Sunnery James & Ryan Marciano en Dimitri Vegas & Like Mike.