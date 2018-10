Pleister tegen lekkage hersenvocht

Een pleister die lekkage van hersenvocht kan tegenhouden, wordt vermoedelijk over ongeveer een jaar algemeen beschikbaar. De eerste goede ervaringen met de nieuwe vinding zijn inmiddels opgedaan, meldt UMC Utrecht. Lekkage van vocht na een hersenoperatie is een veel voorkomende complicatie.

Neurochirurg Tristan van Doormaal uit het UMC Utrecht bedacht de pleister met het Brain Technology Institute in Utrecht en Polyganics bv in Groningen. ,,We hadden iets nodig dat de hersenvliezen 100 procent waterdicht zou maken. De huidige lijmsoorten of andere middelen zijn vaak niet specifiek voor hersenvliezen gemaakt en boden daarom onvoldoende resultaat.”

Samen ontwikkelden ze een synthetisch plakkertje dat blijft zitten in een vochtige omgeving. ,,De hersenen drijven namelijk in vocht en dit maakt het lastig iets echt goed vast te plakken. Deze pleister zuigt zich als het ware vast en blijft lang genoeg zitten om er nieuw hersenvlies in te laten groeien. Uiteindelijk lost de pleister vanzelf op en is het gevaar geweken.”

Van Doormaal heeft de eerste twee patiënten al met de pleister behandeld.