Twintig jongeren opgepakt om internetfraude

De politie heeft afgelopen weekend twintig jongeren uit Rotterdam aangehouden die worden verdacht van oplichting via het internet. De meesten hebben hun bankrekening laten gebruiken door oplichters, één van de gearresteerden was een oplichter, aldus de politie.

De oplichters vragen jongeren om hun rekening te gebruiken voor het storten van een geldbedrag. Zij krijgen in ruil daarvoor een vergoeding, die varieert van een hamburger tot een paar honderd euro.

Het geld dat op de rekening van de jongeren wordt gestort, is afkomstig van fraude via Marktplaats of Facebook. De oplichters bieden daar goederen te koop aan, maar die worden nooit geleverd.

De meeste arrestanten zijn minderjarig. Ze zijn doorgestuurd naar Halt en hebben direct hun straf te horen gekregen. Naast een straf kunnen zij een weerbaarheidstraining krijgen. Een aantal andere jongeren komt begin volgend jaar voor de rechter.