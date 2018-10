Apen uit Zeeuwse woning gehaald

Opsporingsdiensten hebben twee kleine apen uit een woning in Zeeuws-Vlaanderen gehaald. De dieren, die ogenschijnlijk in goede conditie waren, werden als huisdier gehouden. Dit is in Nederland verboden.

Het bleek te gaan om een bruine kapucijnaap en een witoorpenseelaap. De eigenaar had de dieren in het buitenland gekocht en was zich van geen kwaad bewust. Ze verzorgde ze als echte huisgenoten, aldus de dierenbescherming. Zo had een van de aapjes bijvoorbeeld een luier aan.

Bij de inbeslagname waren de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie betrokken. De aapjes zijn overgebracht naar een passende opvang. Het is aan justitie om te bepalen wat er verder met ze gaat gebeuren. De eigenaar krijgt een proces-verbaal.