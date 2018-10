Koning: hechte band met VK blijft bestaan

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag in een toespraak tot Britse parlementsleden in het paleis van Westminster namens Nederland verdriet uitgesproken over de brexit. ,,Het doet ons oprecht verdriet een nabije partner uit de Unie te zien vertrekken. Maar vanzelfsprekend respecteren wij volledig uw soevereine keuze”, aldus de koning in de Royal Gallery van het parlementsgebouw, waar leden van Hoger- en Lagerhuis zich hadden verzameld. Ook premier Theresa May was aanwezig.

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie betekende echter niet dat een einde komt aan de eeuwenoude onderlinge relaties. ,,De realiteit is dat onze band altijd blijft bestaan. Hoe hoog de golven met schuimkoppen ook gaan. Het Verenigd Koninkrijk blijft een belangrijke partner. Voor de Europese Unie. En voor ons als Uw directe North Sea Neighbour. Brexit is dan ook geen afscheid. Onze hechte, historische relatie blijft bestaan, zij het op een andere grondslag.”

,,Onze belangen zijn zozeer vervlochten dat wij andere landen nodig hebben voor ons welzijn en onze welvaart”, aldus Willem-Alexander. Hij noemde als voorbeelden veiligheid, handhaving van de internationale rechtsorde, duurzame economische groei, klimaatverandering en gezondheid. ,,Dit zijn thema’s die ons in Nederland evenzeer bezighouden en waarbinnen wij elkaar bijna altijd heel goed weten te vinden.”

Hij vroeg ook aandacht voor de in Nederland wonende Britten en de 150.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. ,,Zij bewijzen elke dag hoe goed Britten en Nederlanders matchen. Deze mensen verkeren in onzekerheid over hun toekomstige positie. Ik begrijp heel goed hun gevoelens in deze lastige situatie en vertrouw erop dat aan die onzekerheid in hun persoonlijk leven een einde zal komen.”

In zijn reactie zei de Lord Speaker (de voorzitter van het Hogerhuis) dat brexit niet betekent dat Groot-Brittannië Europa de rug toekeert. ,,En zeker Nederland niet”, aldus Lord Fowler, die zijn rede besloot met een ingestudeerd ‘leve de koning!’, waarop de Britse parlementariërs naar voorbeeld van de Staten-Generaal met een driewerf ‘hoera’ antwoordden.