Pegida blaast protest Utrecht af

Pegida Nederland heeft het protest woensdag in Utrecht afgeblazen. De club die tegen islamisering is, wil voor de Ulu-moskee demonstreren en niet op een alternatieve locatie in de buurt van het politiebureau. De gemeente had de demonstratie op het Moskeeplein niet toegestaan omdat het daar enkele weken geleden bij een soortgelijke bijeenkomst uit de hand was gelopen.

Politie en demonstranten werden toen bekogeld met onder meer vuurwerk, glas en eieren. Agenten voerden charges uit om de rust te herstellen. Pegida wil dat de relschoppers niet hun zin krijgen. De organisatie dient net zolang een aanvraag in voor een bijeenkomst bij de Ulu-moskee totdat de gemeente akkoord gaat. Voor de komende weken is al een vergunning aangevraagd. ,,Wij laten ons niet dwingen op een andere locatie te gaan demonstreren”, aldus Pegida.