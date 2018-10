Smart Internet Media winnaar FD Gazellen 2018

Een omzetgroei van minimaal twintig procent over drie jaar en het laatste jaar winstgevend afsluiten. Het waren twee belangrijke eisen om in aanmerking te komen voor de FD Gazellen Award. Eisen waaraan Smart Internet Media uit Hilversum met gemak voldoet. Resultaat: de FD Gazellen Award voor één van de snelste groeiende bedrijven van Nederland.

Niet alleen qua omzet, maar ook qua klanten en personeelsbestand groeide Smart Internet Media de afgelopen jaren enorm. Waar het bedrijf in 2003 begon met een paar mensen op het thuisadres van CEO Robin Freyer, staat nu een volwaardig internetmarketingbureau in Hilversum met ruim dertig FTE. Ook qua klantenbestand wist Smart Internet Media ook snel uit te dijen. Steeds meer grote bedrijven en zelfs multinationals weten het bureau te vinden voor zoekmachineoptimalisatie en andere onlinemarketingdiensten.

Te danken aan onze mensen

Smart Internet Media is één van de grondleggers en marktleider van zoekmachinemarketing- en optimalisatie in Nederland. Inmiddels dus ruim dertig man sterk. ‘Daar zijn we ontzettend trots op’, zegt Robin Freyer. ‘En niet alleen op onze “eigen” mensen trouwens. We hebben ook veel te danken aan de freelancers, waaronder tekstschrijvers, die zich aan ons verbonden hebben. Ook hun ondersteuning hebben we keihard nodig om de beste resultaten te behalen voor onze klanten.”

Stimulans om door te zetten

Eigenaar van Smart Internet Media Robin Freyer verwacht de komende jaren een verdere groei. “Met de aankomende aanstelling van Bas de Goeje als nieuwe CEO is er weer frisse energie om door te groeien, zowel kwalitatief als kwantitatief. Groeien is leuk, maar uiteindelijk moeten vooral onze klanten daarbij gebaat zijn.” Bas de Goeje: “In Hilversum zitten we voorlopig helemaal op onze plek. Lekker centraal in het land, met een ruim kantoor waar ruim voldoende extra bureaus in passen. Nu zijn we vooral heel blij met de erkenning van het Financieel Dagblad in de vorm van de FD Gazellen Award. Een stimulans voor ons om toe te werken naar de volgende.”

Klanten die resultaat zien

Om ook in de toekomst in aanmerking te komen voor de award wacht Smart Internet Media nog genoeg uitdagingen. Bas de Goeje: “We moeten natuurlijk een financieel gezond bedrijf blijven en een ononderbroken omzetgroei realiseren. En wie weet welke eisen en criteria er later nog bijkomen.” Hoe Smart Internet Media dit alles wil bereiken? Bas vat de koe bij de hoorns. Of eigenlijk de gazelle… ‘Als groeiend bedrijf is slechts één ding van cruciaal belang: klanten die resultaten zien. Zijn zij tevreden, dan komt de rest vanzelf.”