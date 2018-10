Schutter R’dam bij vlucht geschept door auto

De man die woensdag op klaarlichte dag in Rotterdam een 64-jarige man probeerde dood te schieten, is tijdens zijn vlucht op een scooter geschept door een auto. Het ongeluk waarbij hij meters door de lucht werd geslingerd, is vastgelegd op beveiligingscamera’s. Door de botsing is de man vermoedelijk gewond geraakt. De scooter raakte door het ongeluk zwaar beschadigd. Ondanks een massale en langdurige zoektocht ontbreekt elk spoor van de schutter, zo liet de politie weten in Opsporing Verzocht.

De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit. De schietpartij gebeurde aan het einde van de ochtend op de Willem Ruyslaan in de wijk Kralingen. Het 64-jarige slachtoffer, een bekende van de politie, zat in een auto en werd van dichtbij beschoten. Zijn bijrijder bleef fysiek ongedeerd maar is volgens de politie wel ,,hevig geschrokken”. Veel mensen zagen de schietpartij, vlakbij een school en een supermarkt, gebeuren.

De politie heeft aanwijzingen dat het slachtoffer al in de gaten werd gehouden in de uren of dagen vóór de aanslag op zijn leven.