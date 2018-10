Brug over A29 dicht om instabiele lichtmast

De Haringvlietbrug (A29) is dinsdagavond in beide richtingen afgesloten omdat een lantaarnpaal naast de de snelweg niet stabiel is. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer niet veilig langs de lichtmast kan rijden.

Verkeer ten zuiden van Rotterdam komt daardoor in lange files terecht. Om te voorkomen dat het verkeer zich blijft vastrijden, heeft Rijkswaterstaat de A29 bij de afrit Oud-Beijerland afgesloten.

Verkeer krijgt het advies om te rijden via Dordrecht (A16). Rijkswaterstaat weet niet wanneer het verkeer weer over de brug kan.