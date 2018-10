PVV wil Kamer terugroepen om ziekenhuizen

De Tweede Kamer moet de herfstvakantie onderbreken om zich te buigen over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. De zorgspecialisten van de Kamer moeten vrijdagmiddag bijeenkomen voor een debat met verantwoordelijk minister Bruno Bruins, vindt PVV-Kamerlid Fleur Agema. Of ze voldoende bijval krijgt is nog onduidelijk.

Agema vreest dat de ziekenhuiszorg in het geding is. Ze wijst erop dat veertien andere ziekenhuizen er financieel ook niet geweldig voorstaan.

Ook de SP kijkt naar Bruins. De minister van Volksgezondheid ,,moet het initiatief nemen om te komen tot een doorstart van de ziekenhuizen”, stelt Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Hij ziet in het donderdag uitgesproken faillissement van de Flevolandse en Amsterdamse ziekenhuizen ,,ook het faillissement van marktwerking in de zorg. Doordat minister Bruins niet heeft ingegrepen worden de patiĆ«nten en het personeel nu de dupe.”