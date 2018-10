Crisisteam bekijkt overplaatsingen patiënt

Een speciaal aangesteld crisisteam houdt zich bezig met het overplaatsen van de patiënten uit het failliete MC Slotervaart in Amsterdam. In het team zitten afgevaardigden van elk ziekenhuis in de omgeving. ,,Zij bekijken welke patiënt naar welk ziekenhuis kan en houden daarbij rekening met de individuele zorg van de patiënt”, zei curator Marc van Zanten. Voor de financiering hiervan is een zogenoemd boedelkrediet beschikbaar gesteld.

De 74 patiënten die woensdagavond nog in het ziekenhuis lagen, moeten voor vrijdag 15.00 uur weg zijn. Een deel daarvan is al overgeplaatst. ,,Enkele duizenden poliklinische patiënten worden in de komende weken overgedragen aan andere ziekenhuizen”, aldus de curator.

Hij noemde het ,,heel uitzonderlijk” dat een ziekenhuis failliet gaat en prees de loyaliteit van het personeel, die in ,,volledige onzekerheid over hun lot toch nog zijn gekomen”.