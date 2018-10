‘Maak nieuwe regels voor speciale voertuigen’

Er moeten nieuwe en duidelijke regels komen voor nieuwe, bijzondere voertuigen op de openbare weg, zoals elektrische fietsen, segways en oxboards. Daarvoor pleit het Verbond van Verzekeraars, zo bevestigt een woordvoerder berichtgeving hierover door actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Volgens de verzekeraars leiden de huidige regels ertoe dat niet altijd duidelijk is in welke categorie een voertuig valt, zoals bijvoorbeeld ‘fietsachtige’ of ‘bijzondere bromfiets’. Door de onduidelijkheid weten consumenten niet altijd of ze met een voertuig de openbare weg op mogen, of ze een kenteken moeten hebben en of ze het voertuig moeten verzekeren, zegt de woordvoerder.

Behalve dat er duidelijker en eenduidiger regels moeten komen, vindt het Verbond van Verzekeraars ook dat de overheid beter zou moeten uitleggen wat wel en niet mag als het gaat over deze bijzondere voertuigen. ,,Dat is ook cruciaal voor de verkeersveiligheid”, aldus de zegsman.

Ook fabrikanten van dergelijke elektrische voertuigen willen duidelijkere regels, onder meer omdat ze nu niet weten aan welke keuringseisen ze moeten voldoen. ,,Het is niet duidelijk waar de grens ligt van wat wel en niet mag. We komen er bijna niet meer uit”, zegt importeur Robbert Albers tegen Nieuwsuur.

De voorzitter van de brancheorganisatie voor elektrische voertuigen zegt al jaren te wachten op een gesprek over de bijzondere voertuigen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar stelt dat momenteel ,,alles stil ligt” als gevolg van het recente ongeluk met een stint in Oss. De stint had als bijzondere bromfiets toestemming de weg op te gaan, maar die werd na het ongeluk ingetrokken door de minister.