Wintertijd weer ingegaan

De wintertijd is ingegaan. In de nacht van zaterdag op zondag is de klok om 3 uur een uur teruggezet en is er een einde gekomen aan de zomertijd.

Of het jaarlijkse ritueel van de klok verzetten blijft voortbestaan is onzeker. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft voorgesteld dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen welke standaardtijd ze gaan hanteren, de zomertijd of de wintertijd.

Op zondag 31 maart 2019 gaat de klok in de hele EU voor het laatst een uur vooruit naar zomertijd, stelt de Europese Commissie voor. Mocht een lidstaat standaard voor de zomertijd kiezen, dan gaat de klok eind oktober niet meer terug. Kiest een land permanent voor wintertijd, dan gaat de klok daar voor de laatste keer op 27 oktober 2019 een uur achteruit.

Het onderwerp staat op de agenda van een vergadering van de EU-transportministers die maandag bijeenkomen in het Oostenrijkse Graz voor een driedaagse informeel overleg. Ingewijden verwachten niet dat het klokritueel volgend jaar al wordt afgeschaft. Als het al zover komt, zou het op zijn vroegst in 2021 gebeuren.