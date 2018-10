Arts niet vervolgd om euthanasie longpatiënte

Een huisarts die euthanasie uitvoerde bij een 84-jarige vrouw die aan ernstige longemfyseem leed, wordt daarvoor niet vervolgd. Het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak geseponeerd, omdat uit onderzoek blijkt dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld en geen strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De huisarts verrichtte de euthanasie in februari 2017. De bejaarde vrouw leed al dertig jaar aan longemfyseem en was daardoor zeer beperkt in haar bewegingsvrijheid. Ze had een euthanasieverklaring en duidelijk gemaakt dat ze niet meer verder wilde leven. Nieuwe behandelingen wilde ze niet meer.

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) stuurde de kwestie door naar het OM omdat de arts mogelijk te lichtvaardig had geoordeeld over haar uitzichtloze lijden. Maar uit aanvullende informatie van longarts van de vrouw is gebleken dat er geen kans op genezing was. De huisarts onderzocht haar longen ook meermaals.

Er lopen nu nog drie andere onderzoeken naar mogelijke strafbare euthanasie.