Hoekstra: Italië test voor samenwerking in EU

De situatie rond de begroting van Italië is ,,een lakmoesproef” voor de samenwerking binnen de Europese Unie. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd in een gesprek met het ANP.

Als het Brussel niet lukt de kwestie tot een goed einde te brengen ,,dan raakt dat direct andere terreinen waarop het belangrijk is dat we binnen Europa samenwerken en ons aan afspraken houden”, zei Hoekstra. De bewindsman had de afgelopen dagen overleg met zijn collega’s in achtereenvolgens Letland, Denemarken en Zweden.

Brussel droeg de Italiaanse regering vorige week op haar financiële plannen voor 2019 bij te stellen, omdat de toch al veel te hoge staatsschuld anders nog verder oploopt. De regering van premier Giuseppe Conti heeft nog twee weken om met nieuwe plannen te komen.

,,De bal ligt nu eerst bij Italië”, aldus Hoekstra. En dat land zal volgens hem echt met een betere begroting moeten komen. ,,De oorspronkelijke was gewoon niet goed genoeg.”