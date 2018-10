NAM: we zijn tekortgeschoten bij lek Delfzijl

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is tekortgeschoten ten aanzien van de veiligheid van de omgeving bij het lek eerder deze maand bij het Tankenpark Delfzijl. Dat zegt directeur Johan Atema, die zijn excuses aanbiedt. ,,Ik wil nogmaals namens NAM onze spijt betuigen voor dit incident en onze excuses aan de omwonenden voor de overlast aanbieden.”

Door het lek kwam 30 kubieke meter van giftig aardgascondensaat in het hemelwaterriool. Een deel kwam terecht in een afwateringskanaal. ,,Aardgascondensaat hoort niet in het oppervlaktewater en als dat wel gebeurt, dan mag het niet een paar dagen duren voordat we dat ontdekken”, aldus Atema die zegt de kritiek te begrijpen.

Aardgascondensaat lijkt op dieselolie. Het bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder de gevaarlijke stof benzeen. Het is slecht voor het milieu en de gezondheid. Naar het lek loopt ook nog strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Altema zegt dat ze eerder hadden moeten herkennen dat ze zelf het incident veroorzaakt hadden. Maar de NAM heeft ,,nooit, ook niet in het geval van deze lekkage, moedwillig zaken niet gerapporteerd of achtergehouden. Elke suggestie dat dit wel het geval is, is onterecht”.

De NAM heeft inmiddels maatregelen gekomen om nieuwe lekkages te voorkomen. Na grondige schoonmaak kan het riool spoedig weer in gebruik genomen worden, meldt het bedrijf dat naar eigen zeggen zelf ook ,,een zeer uitgebreid en diepgaand onderzoek” heeft ingesteld.