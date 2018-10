Juridische stappen tegen KNO-arts Amstelveen

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen neemt juridische stappen tegen een KNO-arts die (oud-)patiënten via WhatsApp meedeelde dat hij een nieuwe werkgever heeft. Het ziekenhuis heeft het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en onderzoekt nog wat de juridische stappen precies worden.

AT5 berichtte vorige week dat de arts midden in de nacht een groepsgesprek had aangemaakt met zijn privénummer. Hij liet meer dan honderd patiënten weten dat hij vertrekt bij Ziekenhuis Amstelland en gaat werken bij het Acibadem International Medical Center. Hij raadde hen aan om mee over te stappen en om een nieuwe verwijsbrief van de huisarts te vragen.