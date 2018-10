Nederland haalt banden aan met Nigeria

Nederland haalt de banden aan met Nigeria. Op de ambassade in Abuja komen meer mensen te werken en er komen meer middelen beschikbaar voor de strijd tegen terrorisme. Dat heeft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt tijdens een bezoek aan het West-Afrikaanse land.

Blok heeft daarnaast afspraken gemaakt over intensievere samenwerking op het gebied van migratie. Nigeria is op dat terrein een voorname gesprekspartner in de regio. Met zijn snelgroeiende bevolking is het een belangrijk herkomstland van migranten. Veel slachtoffers van mensenhandel komen uit Nigeria.

De minister sprak onder anderen met zijn Nigeriaanse collega Geoffrey Onyeama. Ook de handel tussen Nederland en Nigeria is ter sprake gekomen. Er komt een handelsmissie naar het land, een economische grootmacht in Afrika.