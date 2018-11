Plan versterking huizen Groningen is klaar

Een nieuw plan van aanpak voor de versterking van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen is klaar, zo bevestigde een woordvoerder van minister Eric Wiebes van Economische Zaken berichtgeving hierover door RTV Noord. Het plan is vrijdag door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Herman Sietsma overhandigd aan de opdrachtgevers: de aardbevingsgemeenten, de provincie en het Rijk.

Het is weliswaar klaar, maar niet openbaar, lichtte de woordvoerder toe. ,,Het is in ambtelijke kring overhandigd en besproken. De inhoud ervan wordt later gepresenteerd.”

Het plan moest er komen, omdat Wiebes eerder had aangekondigd de inspectie of versterking van een kleine 3200 huizen op te schorten. Hij deed dit omdat hij ervan uitgaat dat het bevingsrisico afneemt omdat de gaswinning wordt teruggeschroefd.

Dat besluit was voor de vorige coördinator, Hans Alders, reden om op te stappen. Zijn opvolger Sietsma kreeg opdracht nieuwe plannen te maken voor Groningers die nog in onzekerheid verkeren. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf eerder al aan dat de situatie in Groningen inderdaad veiliger wordt naarmate minder gas wordt opgepompt. Dat betekent mogelijk dat sommige mensen die eerder te horen kregen dat hun huis onveilig is en aangepakt moet worden, straks bericht krijgen dat dit niet meer nodig is.

RTV Noord meldt dat het plan van aanpak betrekking heeft op 15.000 adressen. Verreweg het grootste deel daarvan heeft het stempel ‘licht verhoogd risico’. Een kleiner deel heeft een ‘verhoogd risico’ en er zijn ook panden waarvoor volgens de NCG geldt dat er geen risico is. De panden met het hoogste risico worden het eerste aangepakt.