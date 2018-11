Hulp voor artsen en bestuur MC Slotervaart

Het personeel, het bestuur en het crisisteam van het failliete Slotervaartziekenhuis krijgen versterking. Dat is nodig om de afbouw van de zorg en de overdracht van patiënten naar andere ziekenhuizen in goede banen te leiden, laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) weten.

Twee ,,gezaghebbende en onafhankelijke artsen” schieten de artsen en verpleegkundigen van het Amsterdamse ziekenhuis te hulp. Ook het bestuur krijgt assistentie, van Bruins’ ministerie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stuurt verder mensen om het crisisteam van het ziekenhuis bij te staan.

Naburige ziekenhuizen hebben genoeg bedden en personeel om de patiënten van het Slotervaartziekenhuis op te vangen, hebben zij met zorgverzekeraar Zilveren Kruis afgesproken. Als er meer nodig blijkt, komt dat er ook. De zorgverzekeraar en het Slotervaart zorgen ervoor dat deze ziekenhuizen de gegevens van de overgedragen patiënten sneller krijgen.

Zilveren Kruis maakt ook afspraken met de huisartsen in de buurt, omdat die door de ontmanteling van het failliete ziekenhuis ook extra werk moeten verrichten.

Het Slotervaartziekenhuis en de curator kunnen op de zorgverzekeraar, het ministerie, de gemeente Amsterdam, de inspectie en toezichthouder NZa rekenen, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Zij blijven de komende dagen nauw samenwerken ,,om te doen wat nodig is om de zorg voor patiënten van het MC Slotervaart goed uit te kunnen voeren”.

De kans op een doorstart van het ziekenhuis zijn klein. De ontmanteling wordt daarom in volle vaart doorgezet.

De afbouw is volgens de curator een parallel proces naast het lopende verkoopproces, legt hij vrijdag uit. Volgens hem zijn er meerdere belangstellenden voor het Slotervaartziekenhuis of delen ervan. Begin volgende week wordt duidelijk of zij ook echt biedingen gaan uitbrengen. Een overname is dus nog steeds mogelijk. Maar de afbouw is tegelijk ingezet, voor als een overname niet mogelijk blijkt.