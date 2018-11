Het Gooi en Almere enige tijd zonder stroom

Een groot deel van Almere en het Gooi heeft zaterdagochtend zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Liander ging het onder meer om Naarden, Muiderberg, Blaricum en Bussum. Ook het treinverkeer rond Almere en Muiderberg werd getroffen door de stroomstoring, meldde ProRail.

Hoeveel huishoudens en bedrijven werden getroffen, is volgens Liander niet precies duidelijk. De oorzaak was volgens hem een storing in het hoogspanningsnetwerk van TenneT die meldt dat de storing aan het eind van de ochtend op de meeste plaatsen verholpen was.