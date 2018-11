Herman Brood Museum in Zwolle opent deuren

Boven de Herman Brood Experience in Zwolle opent zondag een museum over de in 2001 overleden rocker officieel de deur. Dat gebeurt met een benefietconcert in theater Odeon. Herman Brood zou maandag 72 jaar zijn geworden.

Brood-fan Johan Derksen presenteert het concert. Optredens zijn er van Hans la Faille (Cuby + Blizzards), Erwin Java (Wild Romance) en Jimi Bellmartin, de winnaar van de eerste editie van The Voice Senior.

De Herman Brood Experience in Zwolle was al bijna een Brood-museum, maar nu gaat het ook die naam dragen. Op de eerste verdieping van het pand in het centrum van de stad zijn drie zalen ingericht vol met foto’s, privévoorwerpen, kunst, film en geluid van de in Zwolle geboren artiest. Alles is volgens initiator Ivo de Lange in samenspraak gegaan met de familie van Herman.

De Experience opende in april vorig jaar de deuren. In het eerste jaar kwamen er zo’n 50.000 bezoekers op af. Dit weekeinde vierde zijn oude begeleidingsband Wild Romance ook al Broods geboortedag met de releaseparty van een nieuw album: No Time.