Meerdere branden Spijkenisse, één gewonde

Spijkenisse en het nabijgelegen Hoogvliet zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een reeks branden. Bij een daarvan, in een caravan, is een bewoner gewond geraakt. De politie gaat uit van brandstichting, maar of de brand in de caravan is aangestoken en of er een verband is met de andere brandjes, wordt nog onderzocht.

In Spijkenisse waren in de nacht van dinsdag op woensdag in totaal op zeven plekken branden, waarbij zeven auto’s, een scooter en de caravan in vlammen opgingen. In het nabijgelegen Hoogvliet brandde een busje volledig uit.

De caravan in de Clara Visserstraat hoort bij een groep woonwagenbewoners die een voormalige woonwagenstandplaats bezet houden. Enkele weken terug oordeelde een Rotterdamse rechter dat de groep er voorlopig drie caravans en een woonwagen mag neerzetten. De gemeente Nissewaard wilde de Sinti die er wonen weg hebben van de groenstrook, omdat het plaatsen van woonwagens daar in strijd is met het bestemmingsplan. De Sinti zeggen dat het om een betoging gaat. Ze vinden dat Spijkenisse en andere gemeenten te weinig plekken aanbieden voor woonwagens.

De 33-jarige bewoner van de caravan die gewond raakte, kon zichzelf volgens de politie ternauwernood uit de voeten maken. Hij had rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis.

Of alles met elkaar verband houdt, is nog onduidelijk. De volgorde waarin de branden plaatsvonden, de eerste in Spijkenisse, de tweede in Hoogvliet en de rest weer in Spijkenisse, roept volgens de politie ook vragen op. De eerste brand werd rond 01.00 uur ontdekt. Bij de brand in Hoogvliet werden ook ruiten van andere auto’s ingegooid. Aan de Molenlaan zag een agent een brand ontstaan en een man wegrennen, die wist te ontkomen. De laatste brand was die in de caravan.