Straf voor Dave Roelvink wegens dronken rijden

Dave Roelvink (24) heeft woensdag van de politierechter in Amsterdam een taakstraf van 40 uur opgelegd gekregen en een boete van 1750 euro wegens rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en een forse snelheidsovertreding. De dj en zoon van Dries Roelvink mag ook zes maanden niet de weg op.

,,Het is niet de eerste keer dat u rijdt onder invloed”, motiveerde de rechter de strafmaat. Drie jaar geleden werd Dave ook veroordeeld voor eenzelfde voorval. De officier van justitie had nu 1750 euro boete, 12 maanden rij-ontzegging en 40 uur werkstraf geëist. Roelvink gaat niet in hoger beroep. ,,Ik laat het hierbij en accepteer mijn straf.”

Roelvink werd in augustus aangehouden door de politie toen hij met 180 kilometer per uur over de ring van Amsterdam reed, waar maximaal 100 kilometer per uur gereden mag worden. In de Coentunnel parkeerde hij zijn auto en werd agressief tegen een motoragent. Hij had ruim 2,5 keer te veel gedronken.