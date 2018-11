Aydin C. mag berg onderzoeksdata niet inzien

Veroordeeld webcamafperser Aydin C. krijgt in hoger beroep geen inzage in de berg met digitale onderzoeksinformatie in zijn zaak. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam donderdag bepaald.

C. deed maandag via zijn advocaat Robert Malewicz een ultieme poging om toegang tot het materiaal te krijgen, nadat het hof vergelijkbare verzoeken eerder had afgewezen. Volgens C. heeft hij het nodig om zijn onschuld te kunnen aantonen.

Het hof vindt echter dat C. er niet in is geslaagd de noodzaak van zijn verzoek aan te tonen. Eerder zei het Openbaar Ministerie (OM) al dat ,,alle belastende én ontlastende informatie die voor de strafzaak van belang is”, aan de processtukken is toegevoegd.

De veertigjarige C. hoorde het oordeel van het hof donderdag hoofdschuddend aan. Hij is verplicht aanwezig nadat hij maandag bij de start van zijn proces wegbleef.