Tassenontwerpster Van Eeghen viert jubileum

Hester van Eeghen viert haar dertigjarig bestaan als tassenontwerpster. Ter gelegenheid daarvan presenteert ze vrijdag in het Stedelijk Museum in Amsterdam het boek One thousand and One Handbags, dat ze samen met de Amerikaanse pop-upkunstenaar David Carter heeft gemaakt. Zaterdag opent het Amsterdamse Tassenmuseum Hendrikje een tentoonstelling van haar werk onder de noemer De tas als theater.

In het pop-upboek heeft de ontwerpster haar liefde voor de Japanse vouwkunst origami en tassen samengebracht. Bij het openslaan van de bladzijdes komen allerlei figuren omhoog. Op de expositie, die tot en met 25 februari duurt, maakt de bezoeker kennis met zowel het ontwerp als het gebruik, ,,het binnenleven”, van de tas. Ook zijn hier Van Eeghens meest markante ontwerpen uit de afgelopen dertig jaar te zien.

De ontwerpster is internationaal bekend en ze verkoopt haar werk in binnen- en buitenland, onder meer in vooraanstaande musea. Haar werk onderscheidt zich onder meer door het kleurgebruik, de geometrische vormen en originaliteit. Zo zijn haar tassen bijvoorbeeld om te klappen, van 2D naar 3D te vouwen, binnenstebuiten of voor en achter te dragen.