Amber Alert heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nationale Politie, die van plan is het vermiste-kinderenalarm te gaan aanbesteden. De dienst is bang dat de opsporing van vermiste kinderen daardoor in gevaar komt. De zaak dient op 23 november in Roermond.

Amber Alert wil dat de bestuursrechter bekijkt of de politie wel de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het besluit om het opsporingsalarm ,,in de uitverkoop te zetten”, laat oprichter Frank Hoen zaterdag weten.