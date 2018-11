Interesse consortium voor ziekenhuis Lelystad

Onder de kandidaten voor de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen (Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk) is een aantal zorgverleners en zorgaanbieders dat samenwerkt onder de naam TracQtion-consortium. Dit consortium ziet goede mogelijkheden om 24 uur per dag spoedeisende hulp en acute geboortezorg te blijven leveren voor de regio.

Volgens het consortium is dat mogelijk door onder meer verbeteringen op het gebied van doelmatigheid en door nauwe samenwerking met artsen. Eerder zei minister Bruno Bruins dat er voor het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad zeker tien partijen geïnteresseerd zijn in een overname.

,,De curator heeft eerder deze week het TracQtion-consortium als een van de weinige serieuze gegadigden op de ‘shortlist’ geplaatst”, aldus de zegsman van de groep. Toch heeft het consortium de indruk gekregen dat de voorkeur naar een andere kandidaat uitgaat.

Eerder lieten de curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen weten dat ze komende week meer duidelijkheid hopen te geven over de mogelijkheid van een doorstart van de ziekenhuizen.