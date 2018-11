Haagse trouwstoet beboet om rijgedrag

Deelnemers aan een trouwstoet van Den Haag naar Wassenaar hebben een bekeuring gekregen wegens meerdere verkeersovertredingen. Bestuurders hadden onder meer een rood stoplicht genegeerd, waren links gaan rijden en hadden hun alarmlichten aangezet zonder dat daarvoor een een reden was, meldde de politie op Facebook.

Na meerdere klachten over overlast door een rij van circa vijftien auto’s was de politie op zoek gegaan naar de feestvierders. De politie wist de trouwstoet bij het Willem Witsenplein in Den Haag te traceren.

Op de N44 richting Wassenaar constateerde de politie de verkeersovertredingen door de deelnemers aan de stoet. In Wassenaar werden alle bestuurders aan de kant gezet en beboet.