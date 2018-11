Kruikenzeiker helpt Tilburgers oversteken

Net zoals het Ampelmännchen (verkeerslichtmannetje) in Berlijn, maant een rood of groen ‘kruikenzeikertje’ voetgangers in Tilburg sinds zondag tot wachten of oversteken. Kunstenares Marieke Vromans onthulde op de ‘elfde van de elfde’ het eerste exemplaar van het door haar ontworpen verkeerslicht. Het staat aan het Piusplein, in het centrum van de Brabantse stad.

,,De kruikenzeiker staat symbool voor de historie van de stad en waar we vandaan komen”, legt Vromans uit. Tilburg kende vroeger een grote textielindustrie. Het figuurtje van de kruikenzeiker is een textielarbeider, die een kruikje met zijn eigen urine meeneemt naar de fabriek, waar die werd gebruikt om wol te wassen.

,,Kruikenzeiker is een geuzennaam die tijdens carnaval met trots wordt gedragen”, zegt Vromans. Maar ook buiten de carnavalsperiode mogen Tilburgers trots zijn op hun stad, vindt de kunstenares.

In eerste instantie worden in de stad elf van de nieuwe verkeerslichten geplaatst. Bij groen licht stapt het mannetje voorwaarts met zijn kruikje. Bij rood vult hij het.

Inwoners die een kruikenzeikervoetgangerslicht in hun buurt willen en zo ,,het kunstwerk laten groeien”, zoals Vromans het zegt, kunnen zich bij haar melden. Een exemplaar kost zo’n 850 euro.

Er zijn meer steden met bijzondere verkeerslichten. Zo kent Utrecht het Nijntjestoplicht, had Wenen als eerste stad ‘homoverkeerslichten’ met twee poppetjes van hetzelfde geslacht en zette een autofabrikant in 2014 een verkeerslicht met een dansend figuurtje neer in Lissabon.