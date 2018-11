Verbeet: nog te veel anti-Joodse incidenten

,,Er is in Nederland geen georganiseerd geweld tegen Joden. Maar er zijn wel te veel absoluut onacceptabele incidenten.’’ Dat zei voorzitter van het Nationaal comité 4 en 5 mei en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet zondag in haar toespraak tijdens de herdenking van de Kristallnacht in de Portugese Synagoge in Amsterdam.

De afgelopen dagen werd de Kristallnacht op verschillende plekken in Nederland herdacht. Tijdens die nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland Joden en hun bezittingen aangevallen. Het Centraal Joods Overleg heeft de herdenking in de Portugese Synagoge georganiseerd. Het zegt dit te doen omdat de organisatie zich zorgen maakt over ,,de wijze waarop het antisemitisme zich in deze tijd opnieuw manifesteert. Door stil te staan bij de Kristallnacht willen we het signaal afgeven alert te blijven.’’

Volgens Verbeet werd door die nacht duidelijk wat echt de bedoeling was: vernietiging van huizen, bedrijven en winkels, van synagogen en uiteindelijk van mensen, aldus de voormalige Kamervoorzitter. ,,En dat allemaal in een land dat tien jaar daarvoor nog een democratie, een rechtsstaat was. Het toont aan hoe kwetsbaar de democratische rechtsstaat is.’’

Het Nederland van toen is niet te vergelijken met dat van nu, aldus Verbeet. Maar er zijn wel te veel onacceptabele incidenten. ,,Leerlingen van Joodse scholen en bezoekers van Joodse culturele centra en synagogediensten worden zwaar bewaakt. Er is hier geen virulent georganiseerd antisemitisme, maar wat bij ons de kop opsteekt, is erg genoeg.’’

Dat er Joodse mensen zijn die zich weleens afvragen of ze hier wel willen blijven, of het wel veilig genoeg is, doet Verbeet verdriet, zei ze. ,,Maar maar ik begrijp het wel. De geschiedenis is een harde leerschool.’’