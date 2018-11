Vrijthof Maastricht vol met carnavalsvierders

Het Vrijthof in Maastricht is vol. Er kunnen geen carnavalsvierders meer bij, maakte de politie zondag bekend. Op het Vrijthof vieren vele duizenden Limburgers de aftrap van het carnavalsseizoen, op de elfde van de elfde (11 november). De feestgangers ,,sjoenkele” mee met de muziek, ten gehore gebracht door Limburgse artiesten, onder het genot van vooral veel bier.

De organisatie heeft de hekken rondom het feestgedruis afgesloten zodat er niemand meer bij kan. Feestvierders kunnen volgens de politie wel nog terecht in de kroegen in de buurt van het Vrijthof of de Markt in Maastricht, waar ook uitbundig carnaval wordt gevierd.

De politie waarschuwt intussen wel voor zakkenrollers die zich onder het publiek mengen.

Ook in veel andere steden in Limburg en Brabant vieren talloze feestgangers de opening van het carnavalsseizoen.