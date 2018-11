A2 bij Echt dicht na kantelen vrachtwagen

De A2 bij het Limburgse Echt is in beide richtingen afgesloten. Een vrachtwagen is door een aanrijding met een aantal auto’s op zijn kant terechtgekomen en de lading suikerbieten die hij vervoerde ligt verspreid over beide rijbanen.

Het bergen van de vrachtwagen en het repareren van schade aan lichtmasten en vangrail gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. De rijbaan Maastricht – Eindhoven gaat daarom pas open ,,voor de avondspits”. De rijbaan de andere kant op, waar alleen bieten moeten worden opgeruimd, gaat ,,na de ochtendspits” weer open. Een precieze tijd is niet te geven.

Volgens Rijkswaterstaat kunnen automobilisten vanuit beide richtingen omrijden via de Duitse snelwegen A61 en A44. Ze gaan dan bij Mönchengladbach weer richting Nederland.