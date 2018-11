NS Zonetaxi op fors meer stations

De NS Zonetaxi breidt fors uit. Vanaf 3 december komt de NS Zonetaxi op 244 extra stations beschikbaar, meldt de vervoerder. Daarmee komt het totaal aantal stations waar gebruik kan worden gemaakt van zo’n taxi tijdens een ov-reis op 377.

Met de NS Zonetaxi kunnen mensen van en naar een station reizen tegen een vast tarief per zone. Het starttarief gaat per 3 december wel omhoog, van 6 euro naar 7,30 euro. Tot vier kilometer kost een ritje 10,30 euro en tot zes kilometer 13,30 euro. De kosten worden berekend op basis van de kortste route en zijn vooraf bekend.

Reizigers kunnen maximaal drie personen extra meenemen. De taxi is via nszonetaxi.nl te boeken en rijdt van de eerste tot en met de laatste trein. Vanaf 3 december kunnen reizigers vooraf betalen met iDeal, waardoor het niet meer nodig is dat gebruikers zich vooraf registreren als lid van NS Zonetaxi. Regionale taxiondernemers voeren de ritten uit.