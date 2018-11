Inwoners van Flevoland hoorden donderdag ineens een luchtalarm. Dat gebeurde per ongeluk, volgens de brandweer had iemand op de meldkamer ,,per ongeluk de verkeerde knop ingedrukt”.

Volgens de politie was er geen verband met de ontruiming van de Grote Markt in Almere. Daar zijn donderdag twee mogelijke explosieven gevonden.

De sirenes klonken niet alleen in Almere en Lelystad, maar ook in Zeewolde, Dronten en de Noordoostpolder en op Urk.