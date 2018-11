OM eist opnieuw bijna elf jaar cel Aydin C.

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag voor het gerechtshof in Amsterdam de maximale straf van bijna elf jaar cel geëist tegen Aydin C. De eis is identiek aan die van vorig jaar maart bij de rechtbank.

Volgens de aanklaagsters staat vast dat C. zich heeft schuldig gemaakt aan digitale stalking, afpersing en oplichting van 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen. Hij is daarnaast beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

Een van zijn vermeende slachtoffers was de Canadese tiener Amanda Todd, die in 2012 na jarenlang digitaal te zijn gestalkt op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. C. wordt voor die zaak later apart in Canada berecht.