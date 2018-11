Fiscus ontslaat frauderende medewerkers

Medewerkers van de Belastingdienst die hun eigen aangifte onjuist of te laat invullen, hoeven niet te rekenen op een milde behandeling. Elk jaar loopt wel een aantal van hen tegen de lamp. In de meeste gevallen leidt dat tot ontslag, zeker waar sprake is van opzet.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van FinanciĆ«n naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. De afgelopen twee jaar heeft de fiscus vijftien mensen ontslagen wegens ,,het niet nakomen van hun fiscale verplichtingen”. Nog eens twintig van zulke gevallen worden nog onderzocht.

Van een opvallende ontwikkeling is volgens de woordvoerder geen sprake, in eerdere jaren lagen de aantallen op een vergelijkbaar niveau. Bij de Belastingdienst werken in totaal 27.500 mensen.

De fiscus treedt volgens de zegsman streng op als geconstateerd wordt dat eigen medewerkers hun aangifte onjuist of te laat invullen. Zeker waar sprake is van opzet leidt dat in de meeste gevallen tot ontslag. ,,Geloofwaardigheid en integriteit zijn belangrijk. Daarom verwachten wij extra zorgvuldigheid van onze eigen mensen.”