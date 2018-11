VVD wil geld investeren in volkscultuur

Van carnavalsoptochten tot carbidschieten en van bloemencorso’s tot schutterijfeesten. De VVD wil meer geld steken in ‘lage cultuur’ en ‘hoge cultuur’ zoals opera en ballet minder subsidiëren. Ook verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven vindt dat volkscultuur ,,aandacht verdient”, maar wil niet dat dat ten koste gaat van andere cultuuruitingen.

Het liberale Tweede Kamerlid Thierry Aartsen pleit in een interview in de Volkskrant voor het ,,eerlijker” verdelen van de subsidie voor cultuur. ,,De verhouding is scheef, dat moet eerlijker. Op volkscultuur wordt in Den Haag nog wel eens neergekeken”, aldus de 28-jarige Bredanaar. ,,Er gaat 7 miljoen euro naar het Concertgebouw, dat per jaar 210.000 bezoekers trekt, en nul euro naar het bloemencorso, waar op één dag 100.000 mensen heengaan. Dat vind ik raar.”

Van Engelshoven is het met Aartsen eens dat ,,ook daar aandacht voor moet zijn. Maar we moeten niet verschillende soorten cultuur tegen elkaar opzetten.” Ze vindt dat de VVD’er ,,een beetje appels en peren” vergelijkt.

De D66-minister wil niet zeggen of ze de portemonnee trekt voor folklore. Het kabinet, dat behalve de VVD ook steunt op geestverwanten CDA en ChristenUnie, beloofde bij zijn aantreden ,,meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur”. Maandag behandelt de Tweede Kamer de cultuurbegroting en dan ,,gaat u horen wat we precies gaan doen”.