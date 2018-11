Bij de boer in Werkhoven die de afgelopen tijd geteisterd wordt door schuurbranden is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw even brand geweest. Het ging om een kleine brand in een schuur, meldt de politie die ter plaatse onderzoek doet naar de oorzaak. Ze vraagt getuigen om zich te melden.

Zondag was bij de boerderij aan de Hollendewagenweg ook al een schuurbrand. Toen kwam zo’n vijftig dieren om het leven. Eind oktober waren op dezelfde locatie ook al twee branden.