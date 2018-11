Grimmige sfeer bij intocht Eindhoven

Op het Catharinaplein in Eindhoven is de sfeer grimmig, in afwachting van Sinterklaas. Tegenover een relatief kleine groep van zo’n twintig activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) staat een groep van ongeveer 250 hardekernsupporters van PSV.

Toen de KOZP-activisten op het plein aankwamen, zochten de voetbalsupporters direct de confrontatie door ertussenin te gaan staan en te schreeuwen. De politie heeft de twee groepen uiteengedreven en staat er met een dubbel kordon tussen. De PSV-fans gooien met eieren en blikjes, de KOZP-leden zwijgen en houden protestbordjes omhoog.