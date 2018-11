Diabetes Fonds daagt Nederlanders uit

Een week lang eten en drinken zonder toegevoegde suikers. Dat is de uitdaging van de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Maandag begint de gezonde week, waarvoor zich zo’n 30.000 mensen hebben aangemeld.

,,Gemiddeld krijgen we elke dag 1,5 tot twee keer meer suiker binnen dan goed voor ons is. Vaak zonder dat we het in de gaten hebben, door toegevoegde suikers in producten”, zegt algemeen Directeur Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds.

De helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht en daarmee een verhoogde kans op diabetes type 2. Bij dit type reageert het lichaam niet meer goed op insuline, het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. De insuline is als het ware onzichtbaar, en kan zijn werk niet doen.

Meer dan 1 miljoen mensen hebben deze vorm van diabetes en daar komen er per week duizend bij, aldus het Diabetes Fonds.

De deelnemers aan de uitdaging hebben het bijbehorende digitale magazine ontvangen. Daarin staan recepten, boodschappenlijstjes, tips, vragenlijsten en veel informatie over suikers in voedsel.

Volgens een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO mag een volwassen vrouw per dag 50 gram aan vrije suikers binnen krijgen, een volwassen man 60 gram. Vrije suikers zijn alle suikers die door de fabrikant zijn toegevoegd en alle suikers uit honing, siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat.

Een suikerklontje is gelijk aan 4 gram suiker. Een volwassen vrouw mag dus volgens het WHO-advies dagelijks 12,5 suikerklontjes aan vrije suikers consumeren. Een man mag iets meer, namelijk 15 suikerklontjes. Dit omdat mannen een grotere energiebehoefte hebben.

Volgens het Diabetes Fonds zitten Nederlanders daar ver boven. ,,We eten namelijk zo’n 20 suikerklontjes aan vrije suikers per dag. Dit komt neer op 30 kilo aan vrije suikers per jaar.”