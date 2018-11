Koude novemberweek op komst

Met een noordoostelijke wind wordt komende dagen koude lucht uit Rusland aangevoerd. Vandaag schijnt de zon op veel plaatsen nog volop, maar vanaf morgen is er veel meer bewolking. Vanaf dinsdag wordt het daarbij niet warmer dan 3-6 graden. Geleidelijk neemt de kans op lichte neerslag toe. Dinsdagavond valt op sommige plaatsen de eerste smeltende sneeuw van dit najaar. Door de gure wind voelt het waterkoud aan en ligt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt.

Vandaag beginnen we al koud met op grote schaal lichte vorst. In Groningen en Drenthe vriest het zelfs lokaal 3 graden. Vanmiddag loopt het kwik bij flink wat zon op naar 6 graden in Groningen en 8 graden in Zeeland. Het is uitstekend weer voor een stevige wandeling door de kleurrijke bossen. Een sjaal en warme winterjas zijn daarbij geen overbodige luxe, want de gevoelstemperatuur ligt door de matige noordoostenwind rond of slechts enkele graden boven nul.

Komende dagen wordt vanuit Duitsland steeds meer bewolking aangevoerd. De zon zien we nog slechts af en toe. Uit de bewolking kan soms een beetje neerslag vallen. Morgen wordt het nog 5-8 graden, maar dinsdag is het slechts een graad of 4. Normaal is het 7-9 graden. Door de matige tot krachtige (noord)oostenwind voelt het ronduit guur aan. Dinsdag ligt de gevoelstemperatuur rond -2 graden.

Dinsdag is het een groot deel van de dag droog. Aan het einde van de de dag neemt de neerslagkans toe en dinsdagavond en in de nacht naar woensdag is kans op natte sneeuw. Zoals het er nu voorstaat is de kans op natte sneeuw het grootst in het oosten en noorden van het land. Bij temperaturen rond of net onder het vriespunt kan de sneeuw in de nacht zeer lokaal even blijven liggen en is kans op gladheid.

Woensdag start de dag lokaal nog met lichte winterse neerslag. Later op de dag is het overal droog met af en toe zon. Het wordt 4 graden in het noorden tot 6 in het zuiden en er waait een meest matige oostenwind.

De echte winterkou bereikt ons land voorlopig niet. Donderdag en vrijdag lijken droge dagen te worden met een mix van wolken en zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 5 en in de nachten vriest het op veel plaatsen licht.

25 jaar geleden lag de temperatuur overdag niet ruim boven het vriespunt. In 1993 viel half november de winter in. Op 21 november werd het in Nieuw-Beerta (Oost-Groningen) hooguit -4,9 graden. Deze dag werd tevens de eerste marathon op natuurijs verreden in Veenoord. De temperatuur kwam dagenlang niet boven het vriespunt en in de nachten vroor het soms streng. Op 23 november noteerde weerstation Twenthe -11,4 graden.

November 1965 was nog veel kouder met in het noordoosten zelfs een regionale koudegolf. In het Drentse Eelde daalde de temperatuur op 16 november naar -13,3 graden en op 22 november naar -13,1 graden! Op de Wadden kwam het op 20 en 21 november tot een bijzonder vroege sneeuwstorm, iets wat tegenwoordig ├╝berhaupt bijna niet meer voorkomt in ons klimaat.

Nog lagere temperaturen zijn mogelijk in de laatste dagen van november. In 1921 werd het op het hoofdstation in De Bilt op zowel 29 en 30 november -15,0 graden. Het novemberrecord staat op naam van 1973. In het Groningse Ten Post werd op 30 november boven een sneeuwdek van 21 cm een temperatuur van -16,7 graden gemeten.