Geen nader onderzoek zaak-Milica

Er komt voorlopig geen nader onderzoek naar zogeheten alternatieve scenario’s in de zaak rond de moord op Milica van Doorn. Een nieuwe verklaring van verdachte Hüseyin A. (48) is volgens de rechtbank niet concreet en niet aannemelijk genoeg om zo’n onderzoek te rechtvaardigen. De advocaat van A. had maandag, tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in het gerechtsgebouw op Schiphol, om dat onderzoek verzocht.

Milica van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in haar woonplaats Zaandam verkracht en gedood. De zaak bleef onopgelost. Hüseyin A. kwam vorig jaar als verdachte in beeld na een DNA-verwantschapsonderzoek. In het lichaam van het slachtoffer is destijds een spermaspoor gevonden dat van A. afkomstig moet zijn.

Maandag verklaarde A. dat hij onschuldig is. Hij beweert dat hij destijds een kortstondige seksuele relatie met Van Doorn heeft gehad. Dat zou zijn sporen in het slachtoffer verklaren. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dit een volkomen ongeloofwaardig scenario. Eerder is volgens het OM vastgesteld dat A. met familie bezig is geweest een verklaring in elkaar te zetten.

Voor het proces tegen A. zijn twee dagen uitgetrokken.