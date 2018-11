Ruim twee ton voor blokkeer-Friezen

De doneeractie voor de zogeheten blokkeer-Friezen heeft meer dan twee ton opgebracht. Maandagochtend waren er in totaal ruim 10.100 donaties binnengekomen die samen goed waren voor 201.200 euro. Het geld is bedoeld om een eventueel hoger beroep te bekostigen. De initiatiefnemer had al aangekondigd zondag 18 november met zijn actie te stoppen.

Vrijdag 9 november werden de mensen die vorig jaar de A7 blokkeerden om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, veroordeeld tot taakstraffen. Boegbeeld Jenny Douwes kreeg 240 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.

Meteen na de veroordeling begon Robin van Prattenburg een inzamelactie op doneeractie.nl. Binnen een dag stond al 130.000 euro op de teller.