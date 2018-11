14 jaar oude moordzaak heropend

De politie heeft het onderzoek naar de zaak rond de moord op Robert Sengers, uit 2004, heropend. Dat is gebeurd na het opnieuw bestuderen van het dossier en omdat nieuwe forensische technieken voorhanden zijn. De zaak krijgt volgende week aandacht in Opsporing Verzocht en er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. ,,Er moeten mensen zijn die meer weten”, aldus een politiewoordvoerder maandag.

Sengers werd op maandag 8 september 2004 op de parkeerplaats van een restaurant in Esbeek (Brabant) doodgeschoten. Een dader is nooit gevonden.

Sengers (40) kwam uit Neerpelt in België. Vermoedelijk is hij van dichtbij een paar keer beschoten door één dader. Die zou op een scooter zijn weggereden richting Tilburg. Destijds zijn enkele getuigen gehoord en is onderzoek gedaan naar de scooter, maar de dader bleef onvindbaar.

Sengers was een bekende van de politie. Hij woonde in de Neerpeltse villawijk Grote Heide waar ook de vermoorde criminelen Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk woonden.